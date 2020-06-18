Экс-супруга Сереги рассказала о первой победе в борьбе с рэпером за детей

Бывшая жена известного рэпера Сереги (Сергея Пархоменко), которая ранее заявляла о "похищении" их совместных сыновей, рассказала о первой победе в борьбе с артистом за детей.

Так, на личной странице в Instagram женщина сообщила, что ей наконец-то удалось получить документы об отчислении мальчиков из харьковского лицея №9, куда их из школы в Киеве перевел Пархоменко. Напомним: ранее Полина уже общалась с директором лицея и та ей сообщила, что "отец против перевода мальчиков в другое учебное заведение". Бывшей жене рэпера пришлось вызывать полицию.

Instagram Полины Ололо

Ололо рассказала, что недавно она снова ездила в Харьков в этот лицей, и ей также всячески препятствовали. На этот раз заместитель директора. Полине пришлось во второй раз вызывать полицию для фиксации действий в школе против родителей.

"В понедельник, 15 июня 2020 года, я снова приехала в харьковский лицей №9 и попросила выдать мне документы. Директора лицея Денисюк Л.И. на рабочем месте не было, вместо нее была заместитель – Островная Диана. Эта женщина всяческим образом пыталась найти основания для отказа. Все эти несуразные аргументы заместителя директора можно было слушать целый рабочий день, но результата б никакого не было и мною снова была вызвана полиция для фиксации действий в школе против родителей", – отметила Полина.

Instagram Полины Ололо

Она также призналась, каким образом ей удалось получить документы детей об их отчислении из лицея.

Instagram Полины Ололо

"Все закончилось звонком главе администрации Киевского района города Харькова на территории которого находиться лицей. Она сообщила, что эта ситуация у нее на контроле, и принято единое законное решение – отдать документы моих детей матери... Это моя маленькая победа в Харькове, в длительной борьбе которая продолжается, за законное право матери жить со своими детьми", – заявила Ололо.

К слову, Полина также отметила, что возле лицея к ней подходил мужчина, который представился мужем директора. Он всячески ее оскорблял. Как выяснилось позже, мужчина знаком с бывшим мужем Полины Сергеем Пархоменко уже около 20 лет.

Instagram Полины Ололо

"Этот человек на протяжении всего обеденного перерыва оскорблял меня на улице, обзывал, делал какие-то нелепые замечания. Говорил, что я плохая мать, что не приходила к детям, что меня не знают учителя, намекал на аморальный образ жизни. Во время монолога, мне была сказана фраза, которая объяснила, почему все происходило именно так. А именно мужчина сказал, что он знаком с моим бывшим гражданским мужем Сергеем Пархоменко около 20 лет. Теперь мне понятно почему его жена – директор лицея пошла на все незаконные действия лишь бы не выдавать мне документы", – подытожила Ололо.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полина Ололо, у которой Серега в феврале этого года отобрал детей, заявила об алкогольной зависимости рэпера.