Экс-супруга Сереги о рэпере: он избивал меня и не выпускал из дома

Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо заявила, что артист неоднократно поднимал на нее руку, а также злоупотреблял алкоголем и даже наркотиками.

Такими подробностями женщина поделилась в интервью для программы "Зірковий шлях". По словам Полины, однажды она просидела две недели дома, у нее несколько дней "не открывались глаза". А сам Серега все это время "пил водку" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В нашей семье насилие было. Он поднимал на меня руку, избивал меня. Меня никто не выпускал. Две недели я была дома – две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались, вы не понимаете, что со мной было", – заявила она.

Серега и Полина Ололо. fakty.ua

Также Полина добавила: когда Серега "стал неадекватным", на нее вышли его бывшие бизнес-партнеры, которые намекнули ей, что у артиста "24/7 какая-то химия в крови".

"Это люди, с которыми он вел бизнес в Москве. Мой бывший муж развалил его. Он рухнул благодаря Сергею. Он начал гулять. Потом начались запои. Вместе с запоями наркотики. Он стал неадекватным. Мне сказали: "Полина, у него 24/7 какая-то химия в крови", – поделилась женщина.

Полина Ололо (Instagram Полины Ололо)

Напомним, что в марте 2020 года бывшая жена Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила его в похищении их общих детей. Она утверждала, что артист увез Марка и Платона в аннексированный Крым. Позже Пархоменко прокомментировал скандал с экс-супругой, объяснив ее поведение "чрезмерной впечатлительностью". К слову, сейчас Полина и Сергей через суд решают, с кем будут жить их дети Марк и Платон.

Полина Ололо с сыновьями (Instagram Полины Ололо)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо опубликовала видео, на котором он был запечатлен вместе с любовницей.