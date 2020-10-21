Экс-супруга Сереги о рэпере: он бил меня по голове до потери сознания

Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо призналась, что артист неоднократно поднимал на нее руку. Однажды мужчина заподозрил возлюбленную в измене, и начал избивать ее так сильно, что она несколько раз теряла сознание.

Такими подробностями Ололо поделилась в интервью для YouTube-канала "Без комплексов", отметив, что никогда не заводила романов на стороне (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это было перед Новым годом. Кто-то ему сказал, что у меня появились новые отношения. Хотя у меня никогда никого не было за все время нашей с ним совместной жизни. Я не успела раздеться, как он меня ударил... У меня была вся шуба в крови, все в крови... Он забрал мой телефон и стал писать всем: "Идите на*й", а потом выбросил в озеро. Не знаю, сколько раз теряла сознание, сколько раз он бил меня по голове. Я лежала и кричала, а когда уже не могла – просто терпела", – призналась Полина.

Полина Ололо скриншот с видео

Ололо также заявила, что терпела издевательства и обвинения от мужчины, который, в отличие от нее, "имел все, что движется". По словам женщины, она не раз ловила Серегу на измене.

"Это просто такой человек. Он должен, извините, иметь все, что движется. Ему не важны чувства. У него какой-то животный инстинкт. Я видела переписки с девушками. Истории, что он со мной не живет, что спим в разных комнатах, и нас связывают только дети. Но он все отрицал. И я верила", – подытожила экс-жена Сереги.

Полина Ололо и Серега showbiz.fakty.ua

Напомним, что в марте 2020 года бывшая жена Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила его в похищении их общих детей. Она утверждала, что артист увез Марка и Платона в аннексированный Крым. Позже Пархоменко прокомментировал скандал с экс-супругой, объяснив ее поведение "чрезмерной впечатлительностью". К слову, сейчас Полина и Сергей через суд решают, с кем будут жить их дети Марк и Платон.

Полина Ололо с сыновьями Instagram Полины Ололо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо опубликовала видео, на котором он был запечатлен вместе с любовницей.