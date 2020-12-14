Экс-супруга Сереги о борьбе за детей: у меня снова опустились руки, все старания равны нулю

Бывшая супруга рэпера Сереги Полина Ололо призналась, что отчаялась в том, что сможет увидеть детей. Женщина уже почти год безуспешно пытается вернуть сыновей, которых забрал артист.

Так, на личной странице в Instagram Полина заявила, что у нее "опустились руки". Она также добавила, что устала от вечных сражений с экс-супругом, и у нее сейчас только одно желание – обнять мальчиков и поддержать их.

"Я пытаюсь стабилизироваться, потому что у меня снова опустились руки. Я честно не могу уже поверить, смогу ли я поцеловать или увидеть детей. Я узнала, что моя ежедневная борьба ровна нулю, если с Серегой работает судья. Даже если и бывший, но он все равно знает все лазейки и тропинки – куда, что и как. Я не могу смириться с тем, что я увижу сыновей через много лет. Я их просто хочу обнять хотя бы на минуту, сказать: "Я люблю вас, вы молодцы. Я заступлюсь за вас"... Каждую ночь они снятся мне, я их во сне хотя бы за руку подержать могу", – написала Ололо.

Полина также отметила, что не знает: любят ли ее сыновья сейчас так же как и раньше. Но несмотря ни на что, она не собирается опускать руки и продолжит борьбу за детей.

"Я не знаю, любят ли они меня сейчас так же, как и раньше скучают ли по мне, хотят ли домой...Такие дни отчаяния бывают, но это не значит, что сдамся... Да хоть сто лет меня пытайте так, пусть жизнь пройдет в борьбе, но я все ровно поцелую своих детей", – подытожила Ололо.

Напомним, что в марте 2020 года бывшая жена Сереги (Сергея Пархоменко) Полина Ололо обвинила его в похищении их общих детей. Она утверждала, что артист увез Марка и Платона в аннексированный Крым. Позже Пархоменко прокомментировал скандал с экс-супругой, объяснив ее поведение "чрезмерной впечатлительностью". К слову, сейчас Полина и Сергей через суд решают, с кем будут жить их дети Марк и Платон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сестра рэпера Сереги (Сергея Пархоменко) Алена Перший заявила, что с раннего детства терпела насилие от артиста. По словам девушки, из-за психологической травмы она до сих пор работает со специалистами.