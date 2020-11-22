Экс-супруга Остапчука поделилась подробностями скандального развода

Бывшая жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала подробности их скандального развода.

Войченко поведала ведущей Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" о том, что Остапчук хочет у нее отсудить детей. Телеведущий подал уже иск в суд, однако экс-супругу официальным образом об этом никто не уведомил.

Кроме того, она упомянула о психологической экспертизе, которую Владимир хотел ей провести. Она рассказала, как к ней приходили из опекунской службы проверять, в каких условиях живут их дети – Эмилия и Эван.

"Он хотел провести мне психическую экспертизу, потом он привлек к этому процессу детей. Проверяли дочь, я возила ее в службу ребенка Подольского района дважды. Со мной проводили интервью онлайн. Ко мне домой приходили проверять, в каком помещении проживают дети, каким образом я контактирую и общаюсь с людьми, как они питаются, как это все происходит. И только уже на базе этого надо переходить к тому, чтобы проверить непосредственно мой психическое состояние. Конечно я сразу сказала, что это абсурд и сам процесс тоже травмирует, по крайней мере ребенка, он травмирует и меня, это унизительно. Ужас. Для меня это очень неприятная ситуация, но отец решил так", – делилась подробностями Войченко.

Владимир Остапчук с экс-женой Еленой Войченко и их детьми. Instagram Владимира Остапчука.

Кроме того, она даже просила бывшего мужа чаще общаться с детьми и взять их на свадьбу. Однако он не отреагировал на ее просьбу, и заявил, что дети должны жить с ним.

"По факту сейчас дети видели жену отца дважды. Но пока Владимир мне озвучил – у меня счастливая семья, а ты одинока, ты в стрессе, поэтому дети должны жить со мной. Я, конечно, против такой ситуации", – рассказывала экс-супруга шоумена.

Также Войченко сообщила о диагнозе, который поставил Остапчуку врач. Бывшая супруга рассказала, что он психически нестабилен, поскольку у него депрессия, которая началась еще в детстве.

"Я не хочу давать диагноз человеку публично, потому что я не психиатр и не врач, но во время брака мы ходили к врачу, который ставил ему диагноз. Он действительно достаточно нестабилен. У него депрессия, которая началась еще где-то в детстве и Владимир ее пытается всячески скрыть и компенсировать всем чем угодно. Особенно тем, что показывает не то, что есть. Уже все заметили, что Владимир патологический лжец", – объяснила экс-жена телеведущего.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Остапчук признался, сколько денег дает на содержание детей.