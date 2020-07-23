Экс-супруга Элтона Джона подала на него в суд: что случилось

Бывшая жена британского певца Элтона Джона Рената Блавел подала на него в суд за то, что он нарушил условия их бракоразводного процесса о неразглашении.

За упоминание в автобиографии "Я: Элтон Джон" об их четырехлетнем браке 67-летняя женщина требует почти 4 млн долларов компенсации, пишет издание The Sun.

По словам Блавел, воспоминания в книге были положительными, однако нарушили условия соглашения, которое они заключили при разводе 1988 года. Более того, упоминание вызвало у женщины давние проблемы с психическим здоровьем.

Элтон шокирован заявлением Ренаты Refinery29

Инсайдер сообщил изданию, что в 2019 году музыкант согласился удалить некоторые отрывки об их жизни из книги перед публикацией и оставил лишь эпизод, в котором говорил, что жалеет о том, что "разбил ей сердце".

Элтон шокирован заявлением Ренаты. У него всегда были очень теплые отношения с бывшей женой, он очень уважает ее и никогда бы не сказал ничего плохого об их браке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элтон Джон после употребления кокаина с алкоголем разделся перед камерой и ударил своего менеджера.