Экс-супруг Заворотнюк хотел покончить с собой, узнав о романе с Жигуновым, – Новикова

Экс-супруга российского актера Сергея Жигунова Вера Новикова поделилась подробностями жизни после предательства мужа и Анастасии Заворотнюк.

По ее словам, ей и избраннику актрисы Дмитрию Стрюкову пришлось сложно пережить этот период. Об этом Вера рассказала в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Измена близких людей очень сблизила Стрюкова и Новикову. Бывшая жена Жигунова заявила, что Дмитрий даже хотел покончить жизнь самоубийством.

"Он очень болезненно все переживал. Я же не пыталась вставлять Сереже и Насте палки в колеса, то есть не делала ничего, за что бы мне потом стало стыдно, в отличие от Дмитрия. Он говорил о том, что хотел покончить с собой. Но мне кажется, что на такие откровения Дмитрий пошел из-за договоренности с газетой. В какой-то степени ему удалось вывести меня на определенные откровения, ведь когда человек в таком сознается, хочется его поддержать. Я, в свою очередь, тоже ему говорила, что мне не хочется просыпаться по утрам. Но нельзя же так...", – сообщила Вера Новикова.

Также она рассказала, что выбраться из тяжелого состояния ей помогли ее дочери – Анастасия и Мария.

"Они стали моей опорой, окружили меня теплом и заботой. Тогда я поняла, что дети – моя сила и жизненное достижение", – добавила Вера.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский актер и продюсер Сергей Жигунов заявил, что окончательно оформил развод с Верой Новиковой, с которой находился в браке с 2009 года.