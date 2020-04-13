Бывший муж российской певицы Любови Успенской, музыкант Виктор Шумилович раскрыл интимные подробности жизни с артисткой.

Так, по словам мужчины, после свадьбы они с Успенской поселились в однокомнатной квартире, где вместе с ними жила бабушка певицы. Шумилович отметил, что из-за этого им приходилось заниматься любовью за тонкой ширмой. Об этом он заявил в эфире программы "Основано на реальных событиях", передает Starhit.

Виктор Шумилович и Любовь Успенская

"После свадьбы, которую мы сыграли в Киеве, мы с Любой поселились в однушке, где также проживала ее бабушка. У нас был секс за тонкой ширмой. Дела молодые, так что мы за ширмой только", – разоткровенничался Шумилович.

Напомним, что Виктор Шумилович и Любовь Успенская поженились в 1972-м году. В этом браке на свет появилось двое близнецов, но они умерли сразу после рождения. Данный эпизод стал причиной расставания супругов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак довела до истерики певицу Любовь Успенскую во время съемок своего нового шоу "Док-ток".