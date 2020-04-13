Бывший муж российской певицы Любови Успенской, музыкант Виктор Шумилович раскрыл интимные подробности жизни с артисткой.

Так, по словам мужчины, после свадьбы они с Успенской поселились в однокомнатной квартире, где вместе с ними жила бабушка певицы. Шумилович отметил, что из-за этого им приходилось заниматься любовью за тонкой ширмой. Об этом он заявил в эфире программы "Основано на реальных событиях", передает Starhit.

Виктор Шумилович и Любовь Успенская

"После свадьбы, которую мы сыграли в Киеве, мы с Любой поселились в однушке, где также проживала ее бабушка. У нас был секс за тонкой ширмой. Дела молодые, так что мы за ширмой только", – разоткровенничался Шумилович.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак довела до истерики певицу Любовь Успенскую во время съемок своего нового шоу "Док-ток".

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