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30 марта • обновлено в 10:15
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Экс-стилист Пугачевой внезапно высказался об ориентации Киркорова

1.3т
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Бывший стилист российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс резко высказался об ориентации Филиппа Киркорова и призвал артиста совершить каминг-аут.

Так, слова Ровалса цитирует издание Собеседник.ru.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

tvc.ru

"Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее – нежной девочкой. По его поведению видно. Посмотри, как он ручки складывает. Я не против, это дала природа. Но ты говори достойно. Как Элтон Джон сказал: "Я – гей!". И ничего страшного. Будь мужиком! У нас таких, как Киркоров, – полно, включая некоторых бывших ведущих с Первого канала. Но все стесняются открыто говорить. Потом насильно женятся и рожают. Что вы сперму переливаете из одной баночки в другую? Возьмите, переспите с нормальной теткой и скажите, что это мать твоих детей!", – считает Ровалс.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров

cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дети Филиппа Киркорова - 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин - опозорили певца из-за Аллы Пугачевой.

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Автор
Анна Михно
Персона
Филипп Киркоров
Место
Россия
Тег
Новости России
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