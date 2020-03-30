Бывший стилист российской певицы Аллы Пугачевой Джордж Ровалс резко высказался об ориентации Филиппа Киркорова и призвал артиста совершить каминг-аут.

Так, слова Ровалса цитирует издание Собеседник.ru.

Филипп Киркоров tvc.ru

"Филипп по характеру никогда не был мальчиком, скорее – нежной девочкой. По его поведению видно. Посмотри, как он ручки складывает. Я не против, это дала природа. Но ты говори достойно. Как Элтон Джон сказал: "Я – гей!". И ничего страшного. Будь мужиком! У нас таких, как Киркоров, – полно, включая некоторых бывших ведущих с Первого канала. Но все стесняются открыто говорить. Потом насильно женятся и рожают. Что вы сперму переливаете из одной баночки в другую? Возьмите, переспите с нормальной теткой и скажите, что это мать твоих детей!", – считает Ровалс.

Филипп Киркоров cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дети Филиппа Киркорова - 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин - опозорили певца из-за Аллы Пугачевой.

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