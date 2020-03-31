Бывший стилист Аллы Пугачевой Джордж Ровалс заявил, что брак примадонны и Филиппа Киркорова был игрой, а между артистами не было чувств.

Такое заявление Ровалс сделал в комментарии изданию Собеседник.ru.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров hellomagazine.com

Так, по мнению стилиста, Киркоров не любил Пугачеву, а она, в свою очередь, также не испытывала к нему чувств.

"Отношения Аллы и Филиппа – игра! После концерта поженились, потом пятьдесят процентов от всех заработков Филиппа получала Пугачева. Если считаешь, что это любовь-морковь, то ты – дурак. Люди у нас как стадо баранов. Что скажут им, в то и верят!", – говорит Ровалс.

Филипп Киркоров и Алла Пугачева podrobnosti.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джордж Ровалс резко высказался об ориентации Филиппа Киркорова и призвал артиста совершить каминг-аут.

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