Экс-солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос примет участие в новом сезоне "Танців з зірками"

Украинская певица, модель и экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос примет участие в четвертом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Звезда приняла традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от второй участницы проекта, певицы Надежды Мейхер. Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Главная новость лета! Я принимаю эстафету #танціззіркаміchallenge от Надежды Мейхер", – написала Димопулос.

Санта Димопулос примет участие в четвертом сезоне "Танців з зірками" (Instagram Санты Димопулос)

Артистка также бросила вызов звезде сериалов "Спіймати Кайдаша" и "Крепостная" Тарасу Цымбалюку. Уже скоро станет известно, согласится ли актер принимать участие в шоу.

Также вскоре откроются имена ведущих и четвертого судьи "Танців з зірками". Уже известны имена трех представителей жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярного украинского певца Олега Винника, которого назвали первым участником нового сезона шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару с хореографом Аленой Шоптенко.