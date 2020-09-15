Экс-солистка "ВИА Гры" рассказала, как любимый сделал ей предложение

Экс-солистка группы "ВИА Гра", участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос рассказала, что бизнесмен Игорь Кучеренко сделал ей предложение, когда она только что вернулась из Москвы в Украину.

В программе "Життя відомих людей" певица призналась, что до брака они со старшим на 18 лет любимым несколько раз прекращали отношения. Но впоследствии мужчина решил взять инициативу в свои руки и сделать звезде предложение (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы как раз помирились и я приехала из Москвы. Была встреча по работе, он встретил меня с вокзала и я в какой-то кофточке без макияжа поехала с ним обедать. Садимся мы за стол, а все начинают подниматься. Все люди, которые были подставные, начинают играть на инструментах, официанты – петь песню. Приходит певец, а потом – женщина из ЗАГСа", – поделилась Димопулос.

Певица рассказала, что Кучеренко сразу нашел общий язык с ее сыном Даниэлем и помог женщине наладить отношения с отцом мальчика – шоуменом Андреем Джеджулой. Теперь бывшие супруги даже дружат. Артистка также призналась, что невероятно счастлива иметь не только сына, но и дочь Софию от Игоря, которую родила всего год назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Димопулос призналась, что сбросила 15 килограмм за 7 месяцев, и поделилась секретами похудения.

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