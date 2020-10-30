Экс-солистка "ВИА Гры" прокомментировала слухи о романе с Меладзе

Бывшая участница "ВИА Гры" Эрика Герцег заявила, что ее раздражали слухи о ее якобы романе с продюсером группы Константином Меладзе.

Так, по словам девушки, она уже три года состоит в отношениях с бизнесменом, имени которого предпочитает не раскрывать. Поэтому считает неуместным, когда ей приписывают другие романы. Об этом Герцег сообщила в интервью YouTube-каналу "Balu KZ/Тимур Балу" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я прочитала об этом, когда уже собиралась спать. Мне стало плохо, я заплакала, пошла в ванную и выдохнула. Любимый сразу почувствовал, что мне плохо. Я поначалу решила скрыть от него все это, но потом рассказала. Он посмотрел, что про меня пишут и сказал: "Радуйся бесплатному пиару! Тебе даже платить ничего не надо!" Меня раздражали вопросы про Костю, вот честно, но у меня все равно спрашивали про него. Не знаю, кому надо было распускать такие слухи", – заявила она.

Константин Меладзе и Эрика Герцег ptoday.ru

Певица также высказалась о конкуренции с Верой Брежневой. После ухода из "ВИА Гры" Герцег уехала в Казахстан. Некоторые поклонники были уверены, что это произошло из-за связи с Меладзе и ревности Брежневой.

"Я не знаю Веру близко, только могу сказать: она мудрая женщина, у нее семья, проекты. Она большая молодец. Ну какая я ей конкурентка?! Мне никогда не хотелось чужого счастья и успеха, я заберу только свое. Думаю, что Вера занимается своими делами. Уверена, что когда она увидела новость о нашем с Костей романе, ей было очень неприятно!" – подытожила Герцег.

Эрика Герцег скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился список самых дорогих эскортниц России с их расценками. Неожиданно в рейтинге оказалась солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег.