Экс-солистка "ВИА Гры" поделилась рецептами счастливого брака

Украинская певица, модель и экс-солистка группы "ВИА Гра" Санта Димопулос накануне старта проекта канала "1+1" "Почти бывшие" поделилась своими рецептами счастливого брака. Артистка уже 5 лет состоит в семейном союзе с бизнесменом Игорем Кучеренко.

Об этом шла речь в интервью сайту ТСН.ua. По словам Димопулос, секрет счастливых и гармоничных отношений состоит в постоянном общении с партнером, проявлении тактильности, наличии общих интересов и в совместном развитии.

"Во-первых, это общение со своим мужем – с открытым сердцем и полным любви. Во-вторых, в отношениях очень важна тактильность – объятия, поцелуи. Именно они придают ощущение близости и безопасности для женщины. Чтобы ваш брак был крепким и счастливым, у каждого партнера должны быть свои интересы и свое личное пространство – нам всем иногда важно побыть наедине с собой. Но в то же время, если вы пара или супруги, у вас должны быть и общие интересы, ведь семья – одно целое. Чтобы с годами ваши отношения не угасали, необходимо над ними работать ежедневно: развиваться духовно, умственно и физически, а главное – делать это вместе", – рассказала Димопулос.

Санта Димопулос с мужем Игорем Кучеренко (Instagram Санты Димопулос)

Напомним: Санта Димопулос и Игорь Кучеренко поженились в 2015 году. 14 сентября 2019 года певица родила мужу дочь Софию. К слову, артистка также воспитывает 12-летнего сына Даниэла – ребенка от предыдущего брака с шоуменом Андреем Джеджулой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминскаянакануне старта проекта канала "1+1" "Почти бывшие", рассказала, как пережила развод с пластическим хирургом Эдгаром. А также дала советы женщинам, как не "сломаться" после тяжелого расставания.