Экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер станет участницей нового сезона "Танців з зірками"

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер примет участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", которое стартует осенью на телеканале "1+1".

Звезда приняла традиционную эстафету #танціззіркаміchallenge от первого участника проекта, певца Олега Винника. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram-аккаунте (видео смотрите в конце новости).

скриншот видео Instagram Надежда Мейхер

"Я невероятно счастлива снова танцевать... И особенно приятно, когда приглашают участвовать в крутом шоу "Танці з зірками". В глубоком 2006 году я уже участвовала, но тогда так много не было сказано, пережито, прочувствовано языком тела в танце... Словно все заново!!!" – написала Мейхер.

Артистка также бросила вызов бывшей солистке группы "ВИА Гра" Санте Димопулос. Уже скоро станет известно, согласится ли певица принимать участие в шоу. Также вскоре откроются имена ведущих и четвертого судьи. Уже известны имена трех представителей жюри на шоу. Ими стали балерина Екатерина Кухар, телезвезда Влад Яма и легендарный хореограф Григорий Чапкис.

Как сообщал OBOZREVATEL, организаторы "Танцев со звездами" рассказали, что четвертый сезон будет поражать не только яркими звездными участниками, но и инновационными решениями для танцевальных номеров.