Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова заразилась коронавирусом.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, 35-летняя знаменитость находится сейчас на домашнем карантине под присмотром врачей.

Юлия Волкова прошла кастинг и стала участницей группы "Тату" в 1999 году, когда ей было 14 лет. Участие в этом проекте принесло певице и ее напарнице по дуэту Елене Катиной бешеную популярность. В марте 2009 года менеджмент группы объявил о прекращении ее работы в полномасштабном режиме. Причиной стало то, что Юлия конфликтовала с продюсером Борисом Ренским.

В 2016 году стало известно, что Волкова поборола онкологическое заболевание: в 2012 году ей диагностировали рак щитовидной железы.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, чем сейчас занимается бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова и как она изменилась со времен начала своей карьеры.