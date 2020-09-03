Российская певица, бывшая солистка группы Serebro Полина Фаворская поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 28-летняя артистка позировала полностью обнаженной, стоя спиной к камере. Соответствующий снимок она опубликовала на личной странице в Instagram.

"Я хаос. Ты – мой фрактальный мир", – подписала публикацию Фаворская.

Полина Фаворская полностью оголилась на камеру (Instagram Полины Фаворской)

Публикация Полины вызвала ажиотаж в сети. Поклонники засыпали ее восторженными комментариями.

"Очень красиво", "Боже мой, огонь", "Идеальная фигура", "Ты нереальная", "Богиня", – написали люди.

Экс-солистка Serebro полностью оголилась на камеру. Фото

Экс-солистка Serebro полностью оголилась на камеру. Фото

Экс-солистка Serebro полностью оголилась на камеру. Фото

Экс-солистка Serebro полностью оголилась на камеру. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая коллега Фаворской Ольга Серябкина также часто балует поклонников откровенными снимками. Недавно она сверкнула пышной грудью в бюстье.

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