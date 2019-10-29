"Верю, что все будет хорошо": экс-солистка "Серебра" сделала заявление после слухов о сердечном приступе Фадеева

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы "Серебро" прокомментировала состояние перенесшего инфаркт продюсера Максима Фадеева.

Так, звезда намекнула, что проблемы у ее друга и наставника действительно были, но теперь она верит, что "все будет хорошо". Об этом Серябкина сообщила на своей странице в Instagram.

Максим Фадеев и Ольга Серябкина Фото из Instagram

"С самого утра многие спрашивают меня о состоянии Макса, каких-то моих переживаниях... Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо", — написала Ольга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина рассказала о романе с бывшей коллегой из "Серебра" Еленой Темниковой. Таким образом она ответила на слухи, которые распустила экс-любовница, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

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