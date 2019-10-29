Главная Новости
29 октября • обновлено в 12:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Верю, что все будет хорошо": экс-солистка "Серебра" сделала заявление после слухов о сердечном приступе Фадеева

Читать материал на украинском

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы "Серебро" прокомментировала состояние перенесшего инфаркт продюсера Максима Фадеева.

Так, звезда намекнула, что проблемы у ее друга и наставника действительно были, но теперь она верит, что "все будет хорошо". Об этом Серябкина сообщила на своей странице в Instagram.

Максим Фадеев и Ольга Серябкина

Максим Фадеев и Ольга Серябкина

Фото из Instagram

Новости
Звезда "Иронии судьбы" срочно госпитализирована в Москве: что с ней

"С самого утра многие спрашивают меня о состоянии Макса, каких-то моих переживаниях... Я не давала ответа никому. Это не те темы, которые хочется обсуждать и выносить на обозрение. Скажу только, что нужно беречь себя. В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо", — написала Ольга.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Серябкина рассказала о романе с бывшей коллегой из "Серебра" Еленой Темниковой. Таким образом она ответила на слухи, которые распустила экс-любовница, что встречалась с продюсером коллектива Максимом Фадеевым.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Максим Фадеев Serebro
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel