Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган во второй раз стала мамой. Фото

Российская певица, экс-солистка группы "Ленинград" Юлия Коган во второй раз стала мамой. Артистка родила дочь.

Радостной новостью Коган поделилась на личной странице в Instagram, опубликовав совместный снимок с новорожденной малышкой.

"Карантин провела с пользой!" – подписала певица трогательный кадр.

Юлия Коган с новорожденной дочерью (Instagram Юлии Коган)

Для поклонников пополнение в звездном семействе стало большой неожиданностью. Певица ни разу не упомянула о беременности, а в сети демонстрировала фото со стройной фигурой.

"Ух ты! Как вы нас приятно удивили! Здоровья вам!", "Юленька, мои поздравления вашей семье с пополнением! Здоровья малышу и маме!", "Вот неожиданно! Поздравляю!", "Юля, поздравляю вас с Антоном! Вы – молодцы!" – написали люди.

Напомним, что вместе с мужем Антоном Бутом экс-солистка "Ленинграда" воспитывает шестилетнюю дочь Лизу. Вторую наследницу родители решили назвать Евой. Как удалось выяснить журналистам издания Starhit, звезда родила еще 4 сентября в одном из роддомов Санкт-Петербурга.

Юлия Коган с мужем и дочерью (Instagram Юлии Коган)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 35-летняя звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой. Она родила девочку в одной из московских клиник.