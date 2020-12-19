Экс-солистка "Ленинграда" назвала вопрос Шнурова Путину откровенно глупым
Бывшая солистка российской группы "Ленинград" Алиса Вокс прокомментировала выступление Сергея Шнурова перед президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщила певица для издания "Подъем" она разочаровалась в Шнурове. Она назвала его вопросы для Путина пустой тратой времени. К тому же Вокс уточнила, что прежний Шнуров повел бы себя совершенно по-другому.
"От того человека, которого я знала, почти ничего не осталось. <...> Жаль, наверное, что потратили время конференции на два откровенно глупых вопроса. Ни один из них не является ни острым, ни важным, ни социально полезным", – заявила артистка.
Кроме того, экс-солистка также отметила, что сарказм Шнурова в сторону политиков, всегда был лишь артистическим амплуа. Также Вокс заявила, что никто не поверит в искренность бунтаря, "когда у тебя зубы за 15 миллионов".
Стоит отметить, что пользователи сети на вопрос Шнурова Путину были удивлены. Некоторые даже назвали артиста "трусом", поскольку в интервью для Юрия Дудя он говорил совершенно другое.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Сергей Шнуров жестко высказался о президенте России Владимире Путине. Он сделал это в своем произведении, которое опубликовал в Instagram.