Экс-солист ТНМК вступился за украинский язык и назвал скандал с McDonald's 'бредом'

Украинский музыкант, бывший солист группы ТНМК Эдуард "Диля" Приступа отреагировал на языковой скандал с McDonald's.

Своим мнением он поделился в Facebook, собрав лайки и положительные комментарии от единомышленников.

"Что касается языках. Не понимаю, неужели сегодня на этом можно до сих пор хайповать и качать мозги людей? ... Жесть. Меня всегда удивлял перевод в МАУ с украинского на русский и только потом английский ... Все странно и дико. Так, люди разговаривают в Украине и на русском, и на родном, и на суржике и, и, и ... Но я не встречал ни одного человека с украинским паспортом, который не мог прочитать меню в ресторане, посмотреть кино на украинском по ТВ или в кинотеатре, послушать радио, приобрести овощи, фрукты или иную пищу в маркете, прочитать и понять ценник, или помочь ребенку с домашним заданием в школе ... Поэтому все это снова раздувается, а неокрепшие умы населения ведутся на этот бред, на проблему, которой на самом деле нет! ... (орфография и пунктуация авторские, – ред.) " – написал Эдуард на своей странице в сети.

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Читатели Дили согласились с его мнением, написав ему: "Согласен с тобой", "Я без паспорта, но все понимаю ...", "Проблема вымышленная".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко заявила, что зрители лучше смотрят контент на русском языке. Она раскритиковала квоты на украинском ТВ для государственного языка.