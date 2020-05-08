Бывший солист популярной российской группы "Руки вверх" Алексей Потехин во второй раз стал отцом – у него родилась дочь.

О пополнении в семье артист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с новорожденной и женой Еленой.

Алексей Потехин во второй раз стал отцом Фото: instagram/potekhinalex

Алексей Потехин с женой и дочерьми Фото: instagram/potekhinalex

Отметим, что пользователи в комментариях к публикации стали поздравлять новоиспеченного отца.

"Леха, поздравляю! Вы молодцы", "Поздравляю, Алексей", "Растите здоровенькие и счастливые", "Потеха, поздравляю тебя от души. Счастья твоей замечательной семье", "Наши поздравления! Руки вверх", – написали люди.

Напомним, что для Алексея это второй брак. Когда он еще был участником популярной группы, то женился на танцовщице Ирине Томиловой. Правда, брак продержался всего два года. В 2009 году он женился на Елене, которая в 2010-м родила ему дочь Марию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.