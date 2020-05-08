Экс-солист "Руки вверх" во второй раз стал отцом: первые фото ребенка

Бывший солист популярной российской группы "Руки вверх" Алексей Потехин во второй раз стал отцом – у него родилась дочь.
О пополнении в семье артист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с новорожденной и женой Еленой.
Алексей Потехин во второй раз стал отцом
Фото: instagram/potekhinalex
Алексей Потехин с женой и дочерьми
Фото: instagram/potekhinalex
Отметим, что пользователи в комментариях к публикации стали поздравлять новоиспеченного отца.
"Леха, поздравляю! Вы молодцы", "Поздравляю, Алексей", "Растите здоровенькие и счастливые", "Потеха, поздравляю тебя от души. Счастья твоей замечательной семье", "Наши поздравления! Руки вверх", – написали люди.
Напомним, что для Алексея это второй брак. Когда он еще был участником популярной группы, то женился на танцовщице Ирине Томиловой. Правда, брак продержался всего два года. В 2009 году он женился на Елене, которая в 2010-м родила ему дочь Марию.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.
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