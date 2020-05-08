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9 мая • обновлено в 00:26
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Экс-солист "Руки вверх" Алексей Потехин во второй раз стал отцом: первые фото ребенка

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Бывший солист популярной российской группы "Руки вверх" Алексей Потехин во второй раз стал отцом – у него родилась дочь.

О пополнении в семье артист сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав фото с новорожденной и женой Еленой.

Алексей Потехин во второй раз стал отцом

Алексей Потехин во второй раз стал отцом

Фото: instagram/potekhinalex

Алексей Потехин с женой и дочерьми

Алексей Потехин с женой и дочерьми

Фото: instagram/potekhinalex

Отметим, что пользователи в комментариях к публикации стали поздравлять новоиспеченного отца.

"Леха, поздравляю! Вы молодцы", "Поздравляю, Алексей", "Растите здоровенькие и счастливые", "Потеха, поздравляю тебя от души. Счастья твоей замечательной семье", "Наши поздравления! Руки вверх", – написали люди.

Экс-солист "Руки вверх" во второй раз стал отцом: первые фото ребенка
Экс-солист "Руки вверх" во второй раз стал отцом: первые фото ребенка
Экс-солист "Руки вверх" во второй раз стал отцом: первые фото ребенка

Напомним, что для Алексея это второй брак. Когда он еще был участником популярной группы, то женился на танцовщице Ирине Томиловой. Правда, брак продержался всего два года. В 2009 году он женился на Елене, которая в 2010-м родила ему дочь Марию.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный голливудский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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