Экс-солист Quest Pistols закрутил роман с российской актрисой: фото пары

Украинский певец, бывший солист группы Quest Pistols Антон Савлепов закрутил роман с российской актрисой Ириной Горбачевой.

Об этом призналась любимая музыканта на своей странице в Instagram, опубликовав совместный снимок (фото смотрите ниже).

На фото Ирина и Антон держатся за руки, и актриса не скрывает своей радостной улыбки. Влюбленные вместе отдыхали в Киеве. Неизвестно, сколько пара встречается, однако в июне 2020 года звезда сериала "Чики" трогательно поздравила в соцсети Савлепова с днем рождения.

Антон Савлепов с Ириной Горбачевой Instagram @irina_gorbacheva

"С днем рождения, мальчик! Только от тебя моя улыбка распирает меня так, что я похожа на Чеширского Кота. Желаю только одного... встречи", – написала Горбачева.

Савлепов с Горбачевой HELLO! Russia

Отметим, что звезды ранее уже находились в браках. Ирина в марте 2015 года вышла замуж за актера Григория Калинина, а в 2018 году они развелись. Антон Савлепов ушел от жены Юлии несколько месяцев назад.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Антон Савлепов заявил, что "лучше быть на четверть мертвым, чем русским".