Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за коронавируса

Певец Гарик Богомазов, который был участником группы "Отпетые мошенники", начал работать таксистом. Из-за коронавируса сейчас отменили все концерты, закрыты клубы и артист остался без денег.

Богомазов решил, что таким образом хотя бы выйдет из положения, пока ограничения не будут сняты, сообщает StarHit.

Гарик Богомазов ВокругТВ

Кроме того, у музыканта тянется тяжба с бывшей женой Юлией, которая требует от него алиментов.

"Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе... Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", - сообщил друг артиста.

Как ране писал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов пожаловался, что в связи с карантином из-за пандемии коронавируса артисты и сотрудники театров превратились в дармоедов.