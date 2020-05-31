Экс-солист "Отпетых мошенников" стал таксистом из-за коронавируса

Мария Дидык Люди 12:24, 31.05.2020

Певец Гарик Богомазов, который был участником группы "Отпетые мошенники", начал работать таксистом. Из-за коронавируса сейчас отменили все концерты, закрыты клубы и артист остался без денег.

Богомазов решил, что таким образом хотя бы выйдет из положения, пока ограничения не будут сняты, сообщает StarHit.

Гарик Богомазов
ВокругТВ

Кроме того, у музыканта тянется тяжба с бывшей женой Юлией, которая требует от него алиментов.

"Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе... Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", - сообщил друг артиста.

Как ране писал OBOZREVATEL, российский актер Михаил Ефремов пожаловался, что в связи с карантином из-за пандемии коронавируса артисты и сотрудники театров превратились в дармоедов.

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