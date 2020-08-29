Экс-солист 'Ляписа' Михалок записал мощное видео с призывом к новым выборам президента Беларуси

Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой", основатель проекта BRUTTO Сергей Михалок записал видеообращение в поддержку протестующих против Александра Лукашенко, в котором потребовал новых выборов президента Беларуси.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Brutto. По словам Михалка, они с коллективом не признают официальные результаты президентских выборов и не считают "гражданина Лукашенко" "легитимным и законным руководителем" страны (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах", – заявил музыкант.

Сергей Михалок призвал провести в Беларуси новые выборы

Он также отметил, что не доверяет "профессиональным" политикам и считает, что подходящими кандидатами на выборах были бы те люди, которые на протяжении многих лет своими словами и поступками доказывали – они являются патриотами Беларуси. В качестве примера он назвал Светлану Алексиевич, Лявона Вольского, Николая Халезина и Виталия Гуркова.

Кроме того, в своем видеообращении Михалок осудил насилие со стороны силовиков: по словам музыканта, те, кто поднял руку на свой народ, должен сидеть за решеткой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михалок на своей странице в Instagram поделился фрагментом клипа BRUTTO на песню на белорусском языке "Родны край". Так он показал свою солидарность с участниками протестов в Беларуси, которые борются за демократию.

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