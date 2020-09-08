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Экс-солист группы The Temptations умер от коронавируса

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
6,6 т.
Брюс Уильямсон умер от коронавируса

Брюс Уильямсон умер от коронавируса. Getty Images

Бывший вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон скончался от коронавируса 6 сентября в своем доме в Лас-Вегасе (США).

Музыканту было 49 лет, сообщает издание TMZ. Также о смерти музыканта написал его сын на своей странице в Facebook.

"Нет слов, чтобы описать чувства, которые я сейчас испытываю. Я люблю тебя, папа. Спасибо за то, что ты был таким замечательным и любящим. Молюсь Богу, чтобы мы встретились снова", – написал сын певца.

Умер Брюс Уильямсон.

Умер Брюс Уильямсон. Facebook Bruce Alan Williamson Jr.

Напомним, Уильямсон присоединился к коллективу The Temptations в 2006 году и продолжал выступать до 2015 года. Он покинул группу из-за проблем с весом. В коллективе его заменил вокалист Tower of Power Ларри Брегс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский актер и сценарист Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет. Он запомнился зрителям по таким фильмам и сериалам, как "Стиляги", "Убойная сила", "Легенда о Коловрате".

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