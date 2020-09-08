Экс-солист группы The Temptations умер от коронавируса

Бывший вокалист группы The Temptations Брюс Уильямсон скончался от коронавируса 6 сентября в своем доме в Лас-Вегасе (США).

Музыканту было 49 лет, сообщает издание TMZ. Также о смерти музыканта написал его сын на своей странице в Facebook.

"Нет слов, чтобы описать чувства, которые я сейчас испытываю. Я люблю тебя, папа. Спасибо за то, что ты был таким замечательным и любящим. Молюсь Богу, чтобы мы встретились снова", – написал сын певца.

Умер Брюс Уильямсон. Facebook Bruce Alan Williamson Jr.

Напомним, Уильямсон присоединился к коллективу The Temptations в 2006 году и продолжал выступать до 2015 года. Он покинул группу из-за проблем с весом. В коллективе его заменил вокалист Tower of Power Ларри Брегс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский актер и сценарист Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет. Он запомнился зрителям по таким фильмам и сериалам, как "Стиляги", "Убойная сила", "Легенда о Коловрате".

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