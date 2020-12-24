Экс-солист "Грибов" Юрий Бардаш во второй раз стал отцом

Скандальный украинский музыкант, основатель групп "Нервы", Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш во второй раз стал отцом. Супруга Елизавета родила артисту дочь.

Радостной новостью поделился сам Юрий на личной странице в Instagram. Продюсер опубликовал фото, на котором он лежит рядом с новорожденной дочерью у камина. К слову, Бардаш признался, что они с женой решили назвать ребенка Сарой.

"Через покаяние, нам даруется прощение, а значит преображению быть. Сара", – написал артист.

Также в соцсети Бардаша появилось фото его супруги с Сарой на руках.

Напомним, что Юрий и Елизавета поженились в августе этого года. Девочка стала первым общим ребенком пары. У Бардаша также есть сын Георгий, который родился в браке с певицей Луной (Кристиной Бардаш) в 2012 году.

Юрий Бардаш известен своей пророссийской позицией. Он неоднократно выступал за поддержку русского языка в Украине, а также делал скандальные заявления о войне на Донбассе.

Высказывания Бардаша о конфликте на Донбассе в интервью российскому журналисту Юрию Дудю спровоцировали скандал в сети. Музыканта обвинили в "предательстве Украины". После этого Бардаш попал в базу организации "Миротворец".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее музыкант и продюсер Юрий Бардаш заявлял, что сожалеет о том, что принимал активное участие в Евромайдане.