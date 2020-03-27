Экс-"Ранетка" похвасталась роскошным телом: пикантное фото

Российская певица Елена Третьякова, экс-участница девичьей поп-группы "Ранетки" поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном красном боди, продемонстрировав подтянутую фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Лена Третьякова Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова в откровенном боди Фото: instagram/_lenatretyakova_

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Третьяковой. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Лены Третьяковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Лена Третьякова Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова в пикантной фотосессии Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова полностью голая Фото: instagram/_lenatretyakova_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Яна Кошкина впечатлила поклонников соблазнительной фигурой, продемонстрировав ее на пикантном фото.

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