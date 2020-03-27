Экс-"Ранетка" похвасталась роскошным телом: пикантное фото

Российская певица Елена Третьякова, экс-участница девичьей поп-группы "Ранетки" поделилась с поклонниками пикантным фото.
Так, на нем звезда позировала в откровенном красном боди, продемонстрировав подтянутую фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.
Лена Третьякова
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова в откровенном боди
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Третьяковой. Они засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Лены Третьяковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Соблазнительная Лена Третьякова
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова в пикантной фотосессии
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова полностью голая
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Яна Кошкина впечатлила поклонников соблазнительной фигурой, продемонстрировав ее на пикантном фото.
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