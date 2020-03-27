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27 марта • обновлено в 11:07
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Экс-"Ранетка" похвасталась роскошным телом: пикантное фото

1.1т
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Российская певица Елена Третьякова, экс-участница девичьей поп-группы "Ранетки" поделилась с поклонниками пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном красном боди, продемонстрировав подтянутую фигуру. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Лена Третьякова

Лена Третьякова

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова в откровенном боди

Лена Третьякова в откровенном боди

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового фото Третьяковой. Они засыпали ее комплиментами.

Полуобнаженная звезда из РФ похвасталась роскошным телом: пикантное фото
Полуобнаженная звезда из РФ похвасталась роскошным телом: пикантное фото
Полуобнаженная звезда из РФ похвасталась роскошным телом: пикантное фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Лены Третьяковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Соблазнительная Лена Третьякова

Соблазнительная Лена Третьякова

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова продемонстрировала "пятую точку"

Лена Третьякова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова в пикантной фотосессии

Лена Третьякова в пикантной фотосессии

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова сексуально позирует на камеру

Лена Третьякова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова полностью голая

Лена Третьякова полностью голая

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Яна Кошкина впечатлила поклонников соблазнительной фигурой, продемонстрировав ее на пикантном фото.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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