Экс-помощница Ротару о тюремном сроке из-за певицы: я не хочу к ней приближаться

Экс-помощница украинской певицы Софии Ротару Ольга Коняхина подробно рассказала о своем тюремном сроке из-за артистки.

Бывшая директор получила шесть лет тюрьмы за мошенничество, говорится на YouTube-канале передачи "Звезды сошлись" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, за спиной у Ротару Коняхина договаривалась о выступлениях, а предоплату присваивала себе. Отметим, что она отсидела не весь срок, а вышла на свободу через три года.

По словам экс-помощницы, на сегодняшний день она живет на съемных квартирах, а из-за коронавируса у нее проблемы с работой.

Экс-помощница Ротару отсидела в тюрьме из-за певицы mahaons.ru

Также Коняхина заявила, что сейчас не общается с Ротару.

"Я не хочу к ней приближаться. Вы мне сейчас напомнили, как в колонии идешь в столовую, а сбоку кто-то говорит: "Ну тебе Ротару посылочки-то присылает?"", – подчеркнула экс-директор.

Она добавила, что над ней не издевались. Люди верили, что певица ей активно помогает.

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