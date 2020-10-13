Экс-охранник "ВИА Гры" рассказал, как начался роман Брежневой и Меладзе

Экс-охранник группы "ВИА Гра" Сергей рассказал подробности о романе певицы Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. По его словам, артистка очаровала его с первого взгляда.

Мужчина также сообщил, что именно он "свел" пару. Сергей уговорил Меладзе пригласить Брежневу на кастинг и уже на третий день та поехала на гастроли. Об этом шла речь в интервью для программы "Украинские сенсации" на канале "1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Когда она вошла, у него даже, по-моему, очки упали... На третий день – уехала на гастроли. С того дня она уже не здоровалась со мной. Характер Веры я вкурил сразу", – сказал Сергей.

Бывший охранник группы "ВИА Гра" Сергей. Скриншот видео

Экс-охранник отметил, что певица готова на все, чтобы добиться своего. Так, по словам Сергея, Брежнева даже пригрозила Меладзе уходом, если он начнет продюсировать певицу Полину Гагарину. И в результате он все-таки отказался от контракта.

Напомним, Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в 2015 году. Торжество прошло в Италии в Форте-дей-Марми (Тоскана).

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вера Брежнева презентовала новую песню, которую посвятила своим родным сестрам. Премьера вызвала споры в сети.