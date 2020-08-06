Экс-невеста украинского певца Виталия Козловского, звезда шоу "Холостяк-5" Рамина Эсхакзай, которая долгое время пыталась строить карьеру в России, рассказала, почему покинула родину.

Об этом она сообщила в интервью YouTube-шоу "Без комплексов". По словам девушки, ей не нравилось то, что в Украине ее ассоциировали только с проектом, либо же с мужчиной, поэтому она решила "сбежать из страны". Рамина отметила: она хотела стать популярной и успешной без чьей либо помощи (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я решила скрыться, просто убежать из Украины, чтобы меня не трогали. Когда я вышла из проекта "Холостяк", я была просто Рамина. Потом резко стала чьей-то девушкой, стала мужским придатком. Я так не играю. Я тоже была человеком, личностью, у меня есть свое имя, какая-то карьера. Почему я должна становиться чьей-то девушкой, без упоминания даже моего имени? Это задело мое эго. Я захотела стать публичной, показать, что я что-то могу без проекта "Холостяк" и мужчины. Поэтому и сбежала в Москву", – рассказала Рамина.

Экс-невеста Козловского призналась, почему сбежала из Украины в Россию

Она также добавила, что после переезда в РФ столкнулась с большим количеством хейта со стороны украинцев.

"Мне писали: "Зачем ты поехала в Россию? Ты не любишь, значит, родину. А чем тебе в Украине не нравится?". Мне нравиться, но меня в Украине никуда не брали. Мне что, сидеть и говорить: "Как шикарно у нас в стране. Ничего, что вы меня не берете!?" Я молодая, мне нужно карьеру делать, становиться звездой", – подытожила Рамина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Рамина Эсхакзай высмеяла нежности своего бывшего возлюбленного с молодой украинской моделью. Козловский похвастался в сети снимками с девушкой, которые с иронией прокомментировала его бывшая.