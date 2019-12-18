"Устроила скандал, разорвала пальто": экс-муж Пугачевой рассказал о ее характере

Экс-супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, советский режиссер Александр Стефанович рассказал о ее непростом характере.

Так, по словам мужчины, когда он начал снимать фильм "Рецитал" с участием певицы, она в первый же день устроила скандал на съемочной площадке. Об этом режиссер рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Фото: gazeta.ru

"Я начал снимать фильм "Рецитал" с участием Пугачевой. Мы отсняли заграничную экспедицию, потом приехали в Москву. И в первый же съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке, разорвала пальто на пожилой женщине, втором режиссере. Группа отказалась с ней работать, а директор "Мосфильма" решил: надо менять актрису. Мне же он пригрозил: не будет фильма, останешься на улице", — вспомнил Стефанович.

Александр Стефанович и Алла Пугачева Фото: Joinfo

Кроме того, режиссер добавил, что он со сценаристом Бородянским поехал в Ялту, чтобы уговорить на роль певицу Софию Ротару. Она поначалу отказалась, но потом согласилась с условием, что будет другой сценарий.

"Мы со сценаристом Бородянским поехали в Ялту к Соне Ротару. Она поначалу отказалась: "Сниматься не буду, потому что все будут говорить, что я подсидела Пугачеву. Мне скандал не нужен". Тогда Бородянский предложил написать другой сценарий. Ротару согласилась", — подытожил Стефанович.

Александр Стефанович и София Ротару Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-супруг Аллы Пугачевой Александр Стефанович рассказал о личной жизни со звездой и их разводе.

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