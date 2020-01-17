Экс-муж Пугачевой приготовил сенсацию с украинской звездой

Российский артист Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Ольгу Полякову и анонсировал громкую премьеру.
В своем Instagram-аккаунте Киркоров рассыпался в комплиментах Поляковой, назвав ее настоящей звездой в Украине, и, что примечательно, пожелав ей успехов в российском шоу-бизнесе.
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, несравненная КОРОЛЕВА НОЧИ- ОЛЯ ПОЛЯКОВА @polyakovamusic ❤️! И хоть не нашлось у меня нашей совместной фото иной, чем эта, и твоё блистательное исполнение меня в проекте у тебя на Родине🇺🇦 "Точь в точь" @weitmedia ,но это был знак судьбы, почти 10 лет назад, что мы обязательно встретимся и подружимся , не смотря ни на какие преграды и границы между нами, и мне уже тогда было понятно что ты станешь Суперзвездой у себя в Украине! И ты ее стала!💃🏽 Яркая! Солнечная! Темпераментная! Невероятно харизматичная и красивая! Желаю тебе и дальше блистать и сверкать на сцене и очень жду момента, когда ты предстанешь у нас во всей своей красе и взорвешь все хит-парады ! Будь счастлива ! С Днём Рождения!❤️ Скоро загуляем( сама знаешь где), и я жду нашу осеннюю сенсацию! Твой Ф.К.🕺🏻 #деньрождения #оляполякова #украина #россия #любовь #дружба
"Желаю тебе и дальше блистать и сверкать на сцене и очень жду момента, когда ты предстанешь у нас во всей своей красе и взорвешь все хит-парады ! Будь счастлива ! С Днём Рождения!" – написал артист.
Напоследок он, похоже, пообещал выход в свет их совместной работы.
"Скоро загуляем( сама знаешь где), и я жду нашу осеннюю сенсацию!" – подчеркнул Филипп Киркоров.
Читайте также:
"Попа как у 18-летней": Полякова восхитила идеальным телом в купальнике
"В надежде на интим": Полякова рассказала о поездках на дачу Януковича
Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!