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17 января • обновлено в 22:36
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Экс-муж Пугачевой приготовил сенсацию с украинской звездой

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Российский артист Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Ольгу Полякову и анонсировал громкую премьеру.

В своем Instagram-аккаунте Киркоров рассыпался в комплиментах Поляковой, назвав ее настоящей звездой в Украине, и, что примечательно, пожелав ей успехов в российском шоу-бизнесе.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, несравненная КОРОЛЕВА НОЧИ- ОЛЯ ПОЛЯКОВА @polyakovamusic ❤️! И хоть не нашлось у меня нашей совместной фото иной, чем эта, и твоё блистательное исполнение меня в проекте у тебя на Родине🇺🇦 "Точь в точь" @weitmedia ,но это был знак судьбы, почти 10 лет назад, что мы обязательно встретимся и подружимся , не смотря ни на какие преграды и границы между нами, и мне уже тогда было понятно что ты станешь Суперзвездой у себя в Украине! И ты ее стала!💃🏽 Яркая! Солнечная! Темпераментная! Невероятно харизматичная и красивая! Желаю тебе и дальше блистать и сверкать на сцене и очень жду момента, когда ты предстанешь у нас во всей своей красе и взорвешь все хит-парады ! Будь счастлива ! С Днём Рождения!❤️ Скоро загуляем( сама знаешь где), и я жду нашу осеннюю сенсацию! Твой Ф.К.🕺🏻 #деньрождения #оляполякова #украина #россия #любовь #дружба

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

"Желаю тебе и дальше блистать и сверкать на сцене и очень жду момента, когда ты предстанешь у нас во всей своей красе и взорвешь все хит-парады ! Будь счастлива ! С Днём Рождения!" – написал артист.

Напоследок он, похоже, пообещал выход в свет их совместной работы.

"Скоро загуляем( сама знаешь где), и я жду нашу осеннюю сенсацию!" – подчеркнул Филипп Киркоров.

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