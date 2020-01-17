Экс-муж Пугачевой приготовил сенсацию с украинской звездой

Российский артист Филипп Киркоров поздравил с днем рождения украинскую певицу Ольгу Полякову и анонсировал громкую премьеру.

В своем Instagram-аккаунте Киркоров рассыпался в комплиментах Поляковой, назвав ее настоящей звездой в Украине, и, что примечательно, пожелав ей успехов в российском шоу-бизнесе.

"Желаю тебе и дальше блистать и сверкать на сцене и очень жду момента, когда ты предстанешь у нас во всей своей красе и взорвешь все хит-парады ! Будь счастлива ! С Днём Рождения!" – написал артист.

Напоследок он, похоже, пообещал выход в свет их совместной работы.

"Скоро загуляем( сама знаешь где), и я жду нашу осеннюю сенсацию!" – подчеркнул Филипп Киркоров.

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