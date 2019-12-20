Экс-муж Лопес пострадал из-за жуткого пожара: что случилось

Известный американский певец и бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони остался без своей роскошной яхты — она сгорела в Майами.

Как передается CBS4 Miami, судно длиной 36,5 метров и стоимостью 7 миллионов долларов около двух часов тушили 45 пожарных.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони Сплетник

Однако спасти яхту так и не удалось, судно полностью сгорело, перевернулось и утонуло. Сообщается, что потушить пламя удалось до того, как оно перекинулось на другие судна.

Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. Сам Энтони также не прокомментировал потерю.

Яхта Марка Энтони сгорела в Майами кадр из видео

Известно, что на борту яхты было пять кают, в которых могли разместиться до 12 человек. Также было оборудовано барбекю и джакузи.

Как сообщает СМИ, Энтони давно хотел продать свою яхту, но так и не успел заключить сделку.

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