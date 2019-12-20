Главная Новости
20 декабря • обновлено в 08:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Экс-муж Лопес пострадал из-за жуткого пожара: что случилось

1.3т
Читать материал на украинском

Известный американский певец и бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони остался без своей роскошной яхты — она сгорела в Майами.

Как передается CBS4 Miami, судно длиной 36,5 метров и стоимостью 7 миллионов долларов около двух часов тушили 45 пожарных.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Дженнифер Лопес и Марк Энтони

Сплетник

Новости
50-летняя Лопес снялась в откровенной фотосессии для модного глянца

Однако спасти яхту так и не удалось, судно полностью сгорело, перевернулось и утонуло. Сообщается, что потушить пламя удалось до того, как оно перекинулось на другие судна.

Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно. Сам Энтони также не прокомментировал потерю.

Яхта Марка Энтони сгорела в Майами

Яхта Марка Энтони сгорела в Майами

кадр из видео

Известно, что на борту яхты было пять кают, в которых могли разместиться до 12 человек. Также было оборудовано барбекю и джакузи.

Как сообщает СМИ, Энтони давно хотел продать свою яхту, но так и не успел заключить сделку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 50-летняя певица Дженнифер Лопес показала, как выглядит без фотошопа. Пользователи заявили, что лицо 50-летней Лопес без ретуши выглядит лучше, чем у некоторых женщин в странах СНГ в 30 лет.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Марк Энтони
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Вообще пох
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги