Экс-муж Лолиты раскрыл истинные причины развода с певицей

Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской, 45-летний Дмитрий Иванов, назвал причины расставания с 56-летней артисткой.

В эфире шоу "Мужское и женское" на Первом канале спортсмен признался, что в браке со звездой ему не хватало страсти.

Лолита и Дмитрий Иванов sobesednik.ru

"Секса не было, когда мы расходились. Наверное, многие пары живут и без этого. Но мне, как молодому мужику, он был необходим. Лолита в таком возрасте, что секс ей не нужен", – заявил Иванов.

Лолита и Дмитрий Иванов Starhit

Кроме того, Дмитрий признался, что устал от своенравного характера певицы:

"Лола – резкий, грубый человек. За словом в карман не полезет. Может и матерком сказать, и кулаком по столу ударить".

Лолита и Дмитрий Иванов Hello!

Также спортсмен признался, когда именно он понял, что пора разводиться:

"В бой курантов мы просто орали друг на друга. Я понял, что, наверное, это и есть конец отношений".

Лолита и Дмитрий Иванов hochu.ua

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская рассказала, что состоит в новых отношениях. Так, 56-летняя звезда призналась, что новый избранник моложе нее на восемь лет.

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