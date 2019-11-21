Экс-муж Лолиты показал "гнездышко" с любовницей: фото квартиры

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов показал квартиру, в которой живет со своей новой возлюбленной Ольгой Кулиевой.

Так, в эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" мужчина провел экскурсию апартаментами.

Лолита и Дмитрий Иванов КП

Вместе с возлюбленной Иванов снимает квартиру в элитном комплексе в Москве.

"Небольшая у нас квартира, но компактная, уютная. Иногда у нас здесь шумно и весело. Мы пьем чай, кофе, периодически можем позволить себе какие-то крепкие напитки, но это нормально. Соседи, правда, иногда постукивают, но мы стараемся не нарушать режим", - говорит Дмитрий.

Спальня в съемной квартире Дмитрия Иванова кадр из видео

По словам Иванова, хозяйством занимается в основном Кулиева, так как он считает, что хозяйкой должна быть женщина:

"Какое-то время готовил сам, но потом понял, что мне некогда это делать".

Квартира Дмитрия Иванова кадр из видео

Квартира Дмитрия Иванова кадр из видео

Гостиная Дмитрия Иванова кадр из видео

Ольга Кулиева Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Лолита Милявская заявила, что при расставании с мужем Дмитрием Ивановым выгнала его из дома, дав ему с собой крупную сумму денег.

По словам артистки, это произошло из-за того, что она устала терпеть "фокусы" супруга. Мужчину она с вещами выгнала ночью, а конверт с деньгами был заранее приготовленным.

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