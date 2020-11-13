Экс-муж Гурченко впервые рассказал о ее попытке суицида

Российский композитор Константин Купервейс, бывший муж легендарной актрисы Людмилы Гурченко, рассказал о ее попытке самоубийства. Артистка чуть не загремела в психбольницу.

Подробностями 71-летний мужчина поделился в эфире передачи "Судьба человека". По словам музыканта, экс-супруга не поддержала его, когда он остался без работы. За этим последовала череда ссор, во время одной из которых Гурченко хотела совершить суицид (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"После произошедшего к нам приехал хирург, чтобы зашить ей рану. Врач сказал, что надо вызвать психиатричку, потому что он не имел права молчать, а она ему: "Если вызовешь психиатричку, я по горлу полосну себе". После этого бедный хирург покинул квартиру. Позже приезжали психиатры, но Люда не пустила их в дом", – вспомнил Купервейс.

Напомним, что Гурченко и Купервейс были вместе с 1973 по 1991 год. При этом официально свадьбу они так и не сыграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда популярного российского сериала "Воронины", сыгравшая в нем главную роль домохозяйки Веры, актриса Екатерина Волкова рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством.