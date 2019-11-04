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4 ноября • обновлено в 10:58
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"Походка Каролины": экс-муж Лорак показал, кто воспитывает дочь после развода

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Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые за долгое время встретился с 8-летней дочкой.

Специально для этого турецкий бизнесмен прилетел в Москву, где сейчас живет София и экс-супруга. Пока Ани занята на гастролях по городам России, Мурат решил провести время с девочкой. Видео появилось в его Instagram.

Экс-муж Ани Лорак с дочкой

Экс-муж Ани Лорак с дочкой

Инстаграм Мурата Налчаджиоглу

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В эти дни мужчина буквально засыпал Instagram фото c Соней, на которых показал, как весело они проводят время. Так, сначала Мурат вместе с дочкой отправился в модный московский ресторан, затем папа и дочь проводили время дома.

На одном из снимков в кадр попала и женщина, которая занимается воспитанием Софии, в то время, когда Ани Лорак занята на работе. Няня девочки Ирина в эти дни, судя по всему, также помогала Мурату справляться с Соней.

Няня дочки Ани Лорак

Няня дочки Ани Лорак

Инстаграм Мурата Налчаджиоглу

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Персоны
Мурат Налчаджиоглу Ани Лорак
Место
Россия
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