"Походка Каролины": экс-муж Лорак показал, кто воспитывает дочь после развода

Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые за долгое время встретился с 8-летней дочкой.
Специально для этого турецкий бизнесмен прилетел в Москву, где сейчас живет София и экс-супруга. Пока Ани занята на гастролях по городам России, Мурат решил провести время с девочкой. Видео появилось в его Instagram.
Экс-муж Ани Лорак с дочкой
Инстаграм Мурата Налчаджиоглу
В эти дни мужчина буквально засыпал Instagram фото c Соней, на которых показал, как весело они проводят время. Так, сначала Мурат вместе с дочкой отправился в модный московский ресторан, затем папа и дочь проводили время дома.
На одном из снимков в кадр попала и женщина, которая занимается воспитанием Софии, в то время, когда Ани Лорак занята на работе. Няня девочки Ирина в эти дни, судя по всему, также помогала Мурату справляться с Соней.
Няня дочки Ани Лорак
Инстаграм Мурата Налчаджиоглу
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 января Ани Лорак официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода должна остаться с матерью.
1 февраля Лорак впервые появилась на публике после официального разрыва, показав счастливое фото.
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