Экс-министр Нищук о смерти жены: это был очень страшный удар

Украинский актер, экс-министр культуры Евгений Нищук признался, что тяжело пережил потерю своей жены Оксаны Батько-Нищук, которая умерла в 2016 году.

Об этом он рассказал в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Україна". По его словам, хотя Оксана и болела, но смерть актрисы никто не ожидал.

"Это был очень страшный удар. Для сына до сих пор это очень болезненная тема. Олекса старался держаться. Я расклеивался, потом пытался собраться именно ради него. А на девятый день сын обнял меня, и мы вдвоем, одетые, спали на полу. Алексей не отпускал меня и говорил, что боится меня потерять, что у него больше нет никого роднее, чем я", – поделился актер.

Оксана Батько-Нищук умерла в 2016 году 112 Украина

Также Нищук вспомнил, как впервые выступал после смерти жены в спектакле "Три товариші". Тогда со сцены он оплакивал не только потерю героя Ремарка, но и свою.

Напомним, Оксана Батько-Нищук родилась в 1973 году в Коломые Ивано-Франковской области. Впервые выступила в театре в роли Мавки в спектакле "Лісова пісня". 43-летняя актриса умерла в ночь на 7 октября 2016 года. Впоследствии Нищук объяснил, что у его жены возник психологический надлом, связанный с отсутствием новых сценических ролей.

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