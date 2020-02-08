Экс-любовница Линдеманна после скандала в Турции стала великолепной: фото

Немецкая модель София Томалла, ранее разразившаяся гневом в адрес турецких СМИ из-за якобы своего расставания с Лорисом Кариусом, рассказала, как ей удалось преобразиться.

В своем Instagram-аккаунте актриса опубликовала фотографию после визита к парикмахеру, вновь вспомнив о слухах в прессе Турции.

"После "расставания" женщины бегут прямо к парикмахеру! Готово! Спасибо @ab_haircouture за то, что снова сделала Софию великолепной", - написала Томалла.

Как сообщалось ранее, признанная одной из самых красивых женщин Германии София Томалла состоит в отношениях с вратарем турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Лорисом Кариусом. В период с 2011 по 2015 год она встречалась с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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