Экс-любовника Заворотнюк Жигунова госпитализировали с COVID-19: как себя чувствует актер

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов заразился коронавирусом. Его госпитализировали в специальный госпиталь города Ялта.

Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram. По словам Жигунова, его ожидает самый необычный Новый год в жизни.

Актер сообщил, что из-за болезни он не чувствует запахи и вкусы. Кроме того, знаменитость поблагодарил врачей больницы, в которой он находится.

Сергея Жигунова госпитализировали с коронавирусом Instagram Жигунова

"Спасибо им, потому что неизвестно чем бы закончилось", – отметил Жигунов.

Также кинозвезда рассказал, что сейчас его состояние "трудно описать".

Жигунов находится в больнице в городе Ялта Instagram Жигунова

Напомним, Сергей Жигунов – это советский и российский актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации. Президент "Гильдии актеров кино России" с 2000 по 2004 годы.

Известен ролями в фильмах "Гардемарины, вперед!", "Сердца трех" и многих других, а также ролью в телесериале "Моя прекрасная няня".

Жигунов с 2006 года по май 2008 года встречался с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Жигунов развелся с женой ради "копии" Анастасии Заворотнюк. Он окончательно оформил развод с Верой Новиковой, с которой находился в браке с 2009 года.