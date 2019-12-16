Экс-любовник Заворотнюк пиарил в России сериал "Слуга народа" Зеленского

Бывший любовник актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов пиарил этим летом в России сериал "Слуга народа", где главную роль сыграл Владимир Зеленский.

Соответствующий факт указан в Инстаграм фестиваля телевизионных фильмов "Утро родины", президентом которого является Жигунов.

Фестиваль проходит в Южно-Сахалинске – на Дальнем Востоке России.

Сериал "Слуга народа" там представил его режиссер Алексей Кирющенко.

"Рад, что в этом году Алексей Кирющенко приехал к нам на Фестиваль "Утро Родины", президентом которого я являюсь. Леша был членом жюри и во время фестиваля мы устроили показ "Слуги народа" в городском парке Южно-Сахалинска. С разрешения президента Украины, разумеется. Фото Алексея с показа в Южно-Сахалинске прилагаю", - написал Жигунов в Инстаграм 3 августа 2019 года.

"Спешите на просторах Сахалина. Увидеть президента Украины! Эта акция вовсю распиарена - 19:00, Парк Гагарина! Сегодня ждём всех на показ "Слуга народа". Картину представляет режиссёр и автор сценария Алексей Кирющенко!" - звучит в стихах анонс на аккаунте фестиваля в Инстаграм.

Примечательно, что Кирющенко был и режиссером сериала "Моя прекрасная няня", благодаря которому взошла звезда актрисы Анастасии Заворотнюк (до этого сериала она была не так известна) и во время съемок которого, собственно, и случился роман у Заворотнюк и Жигунова, и последний даже бросил жену после 23 лет брака. Правда, в 2009 году, бросив Заворотнюк, Жигунов все же вернулся к жене.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк. Тот опроверг.

Актриса с лета 2019 года не появляется на публике. Семья подтвердила у нее тяжелую болезнь. По неофициальной информации, у нее рак мозга.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!