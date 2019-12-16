Экс-любовник Заворотнюк пиарил в России сериал "Слуга народа" Зеленского

Бывший любовник актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов пиарил этим летом в России сериал "Слуга народа", где главную роль сыграл Владимир Зеленский.
Соответствующий факт указан в Инстаграм фестиваля телевизионных фильмов "Утро родины", президентом которого является Жигунов.
Фестиваль проходит в Южно-Сахалинске – на Дальнем Востоке России.
Сериал "Слуга народа" там представил его режиссер Алексей Кирющенко.
"Рад, что в этом году Алексей Кирющенко приехал к нам на Фестиваль "Утро Родины", президентом которого я являюсь. Леша был членом жюри и во время фестиваля мы устроили показ "Слуги народа" в городском парке Южно-Сахалинска. С разрешения президента Украины, разумеется. Фото Алексея с показа в Южно-Сахалинске прилагаю", - написал Жигунов в Инстаграм 3 августа 2019 года.
Сегодня день рождения у Алексея Кирющенко. Леша - потрясающий комедийный актёр, талантливый режиссёр, который на ровном месте может сделать такую хохму, что все умрут от смеха. Лёша был режиссёром "Няни", потом много ещё чего снял, включая "Байки Митяя", "Ворониных" и т.д., а через много лет сделал сериал "Слуга народу", из которого вырос целый президент Украины. Рад, что в этом году Алексей Кирющенко приехал к нам на Фестиваль "Утро Родины", президентом которого я являюсь. Леша был членом жюри и во время фестиваля мы устроили показ "Слуги народа" в городском парке Южно-Сахалинска. С разрешения президента Украины, разумеется 👌🏻 фото Алексея с показа в Южно-Сахалинске прилагаю. #сергейжигунов #жигуновфильм
"Спешите на просторах Сахалина. Увидеть президента Украины! Эта акция вовсю распиарена - 19:00, Парк Гагарина! Сегодня ждём всех на показ "Слуга народа". Картину представляет режиссёр и автор сценария Алексей Кирющенко!" - звучит в стихах анонс на аккаунте фестиваля в Инстаграм.
Примечательно, что Кирющенко был и режиссером сериала "Моя прекрасная няня", благодаря которому взошла звезда актрисы Анастасии Заворотнюк (до этого сериала она была не так известна) и во время съемок которого, собственно, и случился роман у Заворотнюк и Жигунова, и последний даже бросил жену после 23 лет брака. Правда, в 2009 году, бросив Заворотнюк, Жигунов все же вернулся к жене.
Как сообщал OBOZREVATEL, Жигунова обвинили в избиении Заворотнюк. Тот опроверг.
Актриса с лета 2019 года не появляется на публике. Семья подтвердила у нее тяжелую болезнь. По неофициальной информации, у нее рак мозга.
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