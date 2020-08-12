Экс-лидер "Ляписа" Михалок впервые отреагировал на протесты в Беларуси

Белорусский музыкант, лидер группы Brutto и коллектива "Ляпис Трубецкой", который распался, Сергей Михалок впервые отреагировал на протесты в Беларуси, которые продолжаются уже четвертый день из-за предварительных результатов выборов президента.

48-летний певец на своей странице в Instagram поделился фрагментом клипа Brutto на песню на белорусском языке "Родны край" (видео смотрите ниже).

Кроме названия песни, Михалок больше ничего не написал в своей публикации. Артист также распространил клип на своей странице в Facebook. Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на поступок музыканта. Поклонники обвинили его в том, что он не поддерживает белорусов во время важных событий в стране, на которые знаменитость так долго ждал.

"Это все, что вы можете сказать относительно этой ситуации?", "И это вместо публичного заявления хотя бы? Вместо поддержки своего народа, который борется сейчас за "Freedom Belarus", "Слушайте записи смельчака и революционера Михалка, потому что таким он остался в прошлом, жалко. Я вдохновлялся на Майдане и на войне его творчеством", – написали в комментариях.

Facebook Сергей Михалок скриншот комментариев

Facebook Сергей Михалок скриншот комментариев

Facebook Сергей Михалок скриншот комментариев

Напомним, певец активно поддерживал украинцев во время Евромайдана. Его песня "Воины света" стала гимном революции достоинства. 2015 года музыкант получил вид на жительство в Украине.

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