Экс-король Малайзии развелся с "Мисс Москвой": подробности

Бывший король Малайзии Султан Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018 года, развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.

Как сообщает New Straits Times со ссылкой на источники, документы о расторжении брака были поданы в суд Сингапура 22 июня, процесс оформления развода завершился 1 июля.

Свадьба Мухаммада V и Оксаны Воеводиной Фото: kp.ru

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Причины и подробности подобного решения экс-супругов не раскрываются. Однако, по данным издания, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе — неотменяемый. Согласно ему, пара не может вновь вступить брак, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается.

Мухаммад V и Оксана Воеводина Фото: t.me/ntvnews

Оксана Воеводина Фото: kp.ru

Оксана Воеводина Фото: kp.ru

Оксана Воеводина Фото: kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, роскошная свадьба Султана Мухаммада V с Воеводиной прошла 22 ноября 2018 года на Рублевке в России, после чего королевская пара опубликовала фотографии с церемонии.

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