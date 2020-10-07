Экс-коллега Маркл из "Форс-мажоров" признался, почему они не общаются

Американский актер Патрик Джей Адамс, который сыграл возлюбленного героини Меган Маркл в сериале "Форс-мажоры", рассказал, какие у них отношения с бывшей коллегой и почему он боится звонить ей.

Подробностями артист поделился в эфире Radio Times, передает издание People. По словам Патрика, последний раз они контактировали с Меган после появления в их семьях детей. Сейчас же они прекратили общение. Адамс отметил, что хотел бы возобновить дружбу с Маркл, однако не знает, как прорвать между ними построенные стены.

"Откровенно говоря, я думаю, что я напуган. Я не сомневаюсь, что могу в любой момент снять трубку и позвонить ей, но я не знаю, что сказать... После рождения у каждого из нас детей мы отправили друг другу подарки и сообщения с поздравлениями. Но я думаю, что это просто чистый страх. Меня пугает мысль о том, чтобы прорваться сквозь какие-либо построенные между нами стены и просто поговорить об этом", – заявил он.

Меган Маркл та Патрик Джей Адамс movies.yahoo.com.tw

Адамс также добавил, что ему тяжело наблюдать усиленное внимание СМИ к Меган с тех пор, как она покинула сериал "Форс-мажоры" и вышла замуж за принца Гарри.

"Зная, что в сердце Меган, и зная, насколько сострадательной она может быть, на это трудно смотреть. Потому что хочется, чтобы твою подругу просто оставили в покое и она спокойно продолжала заниматься своей жизнью", – подытожил Патрик.

Меган Маркл та Патрик Джей Адамс imbd.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, принц Гарри и его жена Меган Маркл согласились сниматься в реалити-шоу об их жизни, договорившись со стриминговым сервисом Netflix. Камеры телеоператоров будут следовать за герцогами Сассекскими в течение трех месяцев.