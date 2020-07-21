Экс-фанатка обвинила лидера группы "Пошлая Молли" в домогательствах

19-летняя девушка из Киева заявила, что лидер поп-панк-группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледний (настоящее имя Кирилл Тимошенко) домогался ее, когда ей было 17 лет.

Об инциденте предполагаемая жертва рассказала в своем Instagram-аккаунте. Также девушка для доказательства предоставила скриншоты личной переписки с Тимошенко, однако артист удалил свои ответы (фото смотрите ниже).

По словам киевлянки, в декабря 2017 года она сходила на концерт "Пошлой Молли", после чего фронтмен группы написал ей в Instagram и пригласил гулять. Девушка согласилась, ведь считала, что ее кумир не может быть плохим.

Переписка с Кириллом Бледним Instagram @s_kendel

"Позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано,"здесь запрещен", но когда я смогла говорить, прозвучал вопрос: "Все хорошо?". Ответ был один: "Нет", и больше ничего не успела сказать. Привести в чувство "ладонью" мне его не удалось, но зато тем же способом он смог привести меня", – поделилась девушка.

Киевлянка рассказала, что впоследствии приехало такси, Бледний поцеловал ее в лоб и отправил домой. Девушка показала личную переписку с Тимошенко в Instagram, где они договариваются о встрече. Однако в ней отсутствовали сообщение Кирилла. Предполагаемая жертва заявила, что артист удалил свои ответы. Также девушка показала совместные фотографии с музыкантом.

Фото девушки с Кириллом Бледним Instagram @s_kendel

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