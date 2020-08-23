Экс-адвокат Ефремова: отпечатков пальцев актера на руле автомобиля не было
Бывший адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера.
Об этом Пашаев сообщил в интервью программы "Соловьев Live". По словам правозащитника, за рулем машины в момент аварии находился другой человек, и он даже знает, кто это (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я знаю, кто был за рулем... Я предполагаю, кто был. Там отпечатки пальцев другого человека – не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют", – заявил Пашаев.
По словам адвоката, артист в тот вечер ходил в бар пешком. Он также отказался назвать имя человека, который, по его мнению, находился за рулем в момент автомобильной аварии.
Напомним: Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской 21 августа, во время заседания в Пресненском суде Москвы. Он заявил, что решил сменить свою защиту, поскольку на суде к нему относятся предвзято.
Вскоре Эльман Пашаев прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что Ефремов не отказывался от его услуг, а назначил главным консультантом по делу о смертельном ДТП.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.