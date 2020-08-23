Экс-адвокат Ефремова: отпечатков пальцев актера на руле автомобиля не было

Бывший адвокат Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев заявил, что на руле автомобиля не нашли отпечатков пальцев актера.

Об этом Пашаев сообщил в интервью программы "Соловьев Live". По словам правозащитника, за рулем машины в момент аварии находился другой человек, и он даже знает, кто это (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я знаю, кто был за рулем... Я предполагаю, кто был. Там отпечатки пальцев другого человека – не Ефремова. Пальчики Ефремова там отсутствуют", – заявил Пашаев.

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (фото – radiokp.ru)

По словам адвоката, артист в тот вечер ходил в бар пешком. Он также отказался назвать имя человека, который, по его мнению, находился за рулем в момент автомобильной аварии.

Напомним: Михаил Ефремов отказался от услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской 21 августа, во время заседания в Пресненском суде Москвы. Он заявил, что решил сменить свою защиту, поскольку на суде к нему относятся предвзято.

Вскоре Эльман Пашаев прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что Ефремов не отказывался от его услуг, а назначил главным консультантом по делу о смертельном ДТП.

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