Экс-адвокат Ефремова оказался связан со скандальной историей Панина и собаки

Российский актер Алексей Панин рассказал, что экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев был его защитником по делу о видео, на котором артист якобы имел интим с собакой.

Такой информацией Панин поделился в интервью телеканалу НТВ. По словам актера, в 2016 году он судился с женой Юлией за право воспитывать их дочь, и, когда вопрос был уже почти решен, в интернете появилось "фейковое" видео с собакой. Алексей отметил, что тогда испугался, поскольку не знал, как поведет себя суд, опасался лишней шумихи и привлек к делу Пашаева. Его контакты дала певица Катя Лель (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда появился этот вброс с собакой, мы немножко испугались. Катя Лель дала контакты Эльмана. Он достаточно активно в это все впрягся. Эльман появился в моем деле под конец как усиление. Мы боялись, что дело перерастет в шоу – собаки, телеканалы, газеты. Мы подстраховались... Я помню, он сказал мне тогда: "Леш, даже если это и было правда с собакой, хоть с жирафом – мы все равно это развалим", – рассказал актер.

Актер также добавил, что благодарен Пашаеву за то, что тот принимал участие в этом деле и помог его выиграть.

"Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте. Он построил все как шоу и вступил в суде ярко", – заявил Панин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юриста Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, лишили статуса адвоката.

Напомним, ранее Пашаева привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики, так как он использовал уголовное дело Ефремова для саморекламы.